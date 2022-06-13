Роналду: Марсело больше чем одноклубник, он — брат

Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на новость об уходе Марсело из королевского клуба.

«Больше чем одноклубник — брат, которого мне подарил футбол. Одна из самых больших звёзд, с которой мне повезло делить раздевалку — как на поле, так и за его пределами», — написал Роналду в социальных сетях.

Марсело присоединился к мадридскому клубу в 2007 году. Он провёл за «Реал» 545 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 103 результативные передачи. В составе королевского клуба бразилец шесть раз выиграл чемпионат Испании и пять раз — Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» готов предложить контракт Марсело.