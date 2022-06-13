Главный тренер сборной Польши выскажется о переходе Рыбуса в «Спартак» после матча с Бельгией

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич рассказал, когда прокомментирует решение защитника Мацея Рыбуса подписать контракт со «Спартаком».

«Сейчас я не хочу это комментировать. Это не то время и не то место. Когда смогу? После тренировочного лагеря. Рыбуса нет с командой, поэтому мы не затрагиваем эту тему», — цитирует Михневича SportoweFakty.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач критически высказался о подписании контракта Мацея Рыбуса со «Спартаком». Он заявил, что нет ничего позорнее, чем прикрываться семьёй ради денег. Чиновник надеется, что футболиста больше не вызовут в сборную Польши.

32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее Дмитрий Губерниев ответил Марчину Пшидачу, который раскритиковал переход защитника Мацея Рыбуса в «Спартак».