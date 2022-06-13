Актёр Баринов: Миранчука в «Аталанту» продали дёшево, поэтому они готовы легко с ним расстаться

Короткая ссылка
Народный артист и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал информацию о желании «Аталанты» продать полузащитника Алексея Миранчука в летнее трансферное окно.
Актёр Баринов: Миранчука в «Аталанту» продали дёшево, поэтому они готовы легко с ним расстаться
  • Gettyimages.ru
  • © Nico Paetzel/vi/DeFodi Images

«Я буду рад любым его успехам — и там в Европе, и если в «Локомотив» он вернётся. С его продажей сразу что-то было не так, что-то наворочено: продали его наспех и дёшево. Когда дёшево покупают, тогда так не ахти и воспринимается, и готовы легко с ним расстаться», — цитирует Баринова Betonmobile.

Он добавил, что не стоит исключать сегодняшнее отношение к российским игрокам в Европе. По мнению актёра, очень сильно давит политика, даже если о ней не говорят напрямую.

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб намерен расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал информацию о желании «Аталанты» продать полузащитника Алексея Миранчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить