Актёр Баринов: Миранчука в «Аталанту» продали дёшево, поэтому они готовы легко с ним расстаться

Народный артист и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал информацию о желании «Аталанты» продать полузащитника Алексея Миранчука в летнее трансферное окно.

«Я буду рад любым его успехам — и там в Европе, и если в «Локомотив» он вернётся. С его продажей сразу что-то было не так, что-то наворочено: продали его наспех и дёшево. Когда дёшево покупают, тогда так не ахти и воспринимается, и готовы легко с ним расстаться», — цитирует Баринова Betonmobile.

Он добавил, что не стоит исключать сегодняшнее отношение к российским игрокам в Европе. По мнению актёра, очень сильно давит политика, даже если о ней не говорят напрямую.

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб намерен расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал информацию о желании «Аталанты» продать полузащитника Алексея Миранчука.