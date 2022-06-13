Агент Щенникова рассказал, какие европейские клубы интересовались игроком

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Агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин ответил на вопрос, были ли у его клиента предложения по переходу от европейских клубов.
Агент Щенникова рассказал, какие европейские клубы интересовались игроком
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Да, было предложение от «Шальке». Была мимолётная история с заинтересованностью английского и испанского клубов. Английский клуб претендовал на чемпионство, а испанский — середнячок», — цитирует Пушкина Metaratings.

Футболист выступает за ЦСКА с 2008 года. Он провёл за команду 253 матча, в которых забил шесть мячей. В составе армейского клуба Щенников трижды становился чемпионом России и победителем Кубка страны, а также четыре раза выиграл Суперкубок России.

Ранее Константин Марадишвили рассказал о дедовщине в ЦСКА, за который он ранее выступал.

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