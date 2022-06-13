Мостовой рассказал, почему поменял своё мнение относительно пяти замен в футболе

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение принять на постоянной основе правила проведения пяти замен во время матчей.
Мостовой рассказал, почему поменял своё мнение относительно пяти замен в футболе
  • РИА Новости

«Считаю, что правильно сделали. С учётом того что игр сейчас стало гораздо больше и насыщенные графики, пусть будет пять замен. Я сначала тоже был противником, а потом смотришь на лавку — сидят 20 человек, а выходят трое. Это как?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что считает верным решение разрешить клубам использовать пять замен во время матчей.

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