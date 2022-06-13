Канчельскис о введении в футбол пяти замен: главное, чтобы не сделали десять
- РИА Новости
«Думаю, сделать пять замен — правильное решение. В таком случае больше игроков задействовано в команде. Главное, чтобы дальше не сделали десять! Пять замен — нормально», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.
Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.
Ранее Вячеслав Колосков заявил, что считает верным решение разрешить клубам использовать пять замен во время матчей.