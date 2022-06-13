Туктамышева часто путала себя с Турсынбаевой из-за схожести фамилий
- РИА Новости
«Они же ещё по-английски произносят, а фамилии и без того похожи. И я путала постоянно, когда мы были в разных разминках и объявляли её. Думала: «Господи, куда мне, когда, что», — цитирует Туктамышеву Sport24.
В 2019 году Турсынбаева стала серебряным призёром чемпионата мира в Японии. Она является первой спортсменкой, исполнившей на взрослых турнирах четверной прыжок.
Ранее Турсынбаева объявила о завершении карьеры и поблагодарила Тутберидзе.