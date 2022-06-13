Колосков считает верным решение разрешить клубам использовать пять замен во время матчей

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении принять на постоянной основе правила проведения пяти замен во время матчей.

«Утверждали его, как говорят у нас в России, не с кондачка, а после годичного эксперимента. Он себя в полной мере оправдал. Поэтому я считаю, что это абсолютно правильно», — цитирует Колоскова ТАСС.

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал введение пяти замен в футболе на постоянной основе.