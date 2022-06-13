Самедов: если есть возможность Миранчуку сменить «Аталанту», почему нет

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Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о будущем полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.
Самедов: если есть возможность Миранчуку сменить «Аталанту», почему нет
  • globallookpress.com

«Не смотрел матчи Миранчука. Знаю, что Алексей — талантливый парень. Если все этого хотят и есть возможность сменить команду, то почему нет? Желаю ему только удачи», — цитирует Самедова «Чемпионат».

26-летний полузащитник сборной России оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом.

Миранчук в сезоне-2021/22 в 25 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что в положении Алексея Миранчука нужно цепляться за Европу.

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