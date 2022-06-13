Первый небинарный фигурист в истории Олимпийских игр завершил карьеру

Американский спортсмен Тимоти Ледюк, выступавший в парном фигурном катании с Эшли Кейн-Гриббл, объявил о завершении профессиональной карьеры.

Он заявил, что хочет стать тренером, а его партнёрша будет выступать в ледовых шоу.

Кейн-Гриббл поблагодарила своих родителей, которые помогали паре тренироваться и принимать участие в соревнованиях, а также Нину Мозер, российского специалиста, работавшего с фигуристами.

Напомним, что Ледюк стал первым небинарным спортсменом, выступившим на Олимпиаде. На Играх-2022 пара заняла восьмое место с результатом 198.05 балла.

Ранее фигуристку Кэйн-Гриббл увезли на носилках после падения на чемпионате мира.