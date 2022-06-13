Первый небинарный фигурист в истории Олимпийских игр завершил карьеру

Короткая ссылка
Американский спортсмен Тимоти Ледюк, выступавший в парном фигурном катании с Эшли Кейн-Гриббл, объявил о завершении профессиональной карьеры.
Первый небинарный фигурист в истории Олимпийских игр завершил карьеру
  • AP

Он заявил, что хочет стать тренером, а его партнёрша будет выступать в ледовых шоу. 

Кейн-Гриббл поблагодарила своих родителей, которые помогали паре тренироваться и принимать участие в соревнованиях, а также Нину Мозер, российского специалиста, работавшего с фигуристами.

Напомним, что Ледюк стал первым небинарным спортсменом, выступившим на Олимпиаде. На Играх-2022 пара заняла восьмое место с результатом 198.05 балла.

Ранее фигуристку Кэйн-Гриббл увезли на носилках после падения на чемпионате мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить