Лахиялов — о назначении Абаскаля в «Спартак»: это пощёчина российскому тренерскому цеху

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Бывший нападающий грозненского «Ахмата» и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов высказался о назначении на пост главного тренера московского «Спартака» испанца Гильермо Абаскаля.
Лахиялов — о назначении Абаскаля в «Спартак»: это пощёчина российскому тренерскому цеху
  • РИА Новости

«В принципе, я всегда поддерживаю, когда дают дорогу молодым. Однако, с другой стороны, Федун здесь даёт ещё и небольшую пощёчину российскому тренерскому цеху. Он как бы заявляет: «Где вы, отечественные тренеры? Где вы, отечественные специалисты?» — цитирует экс-футболиста «Евро-Футбол».

Вместе с тем Лахиялов посоветовал другим российским тренерам, которые «целыми днями ходят на телевидение и рассказывают о том, какие они», попробовать сначала свои силы в командах Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Идите в команды второго или первого дивизионов. Показывайте там свою работоспособность, состоятельность, как это делал в своё время Аленичев. Несмотря на своё громкое имя как футболиста», — заключил он.

«Спартак» по итогам сезона-2021/22 занял десятое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл 33-летний Абаскаль. Новый сезон стартует 17 июля.

Ранее Евгений Мележиков высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.

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