Сёмин прокомментировал введение пяти замен в футболе на постоянной основе

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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении принять на постоянной основе правила проведения пяти замен во время матчей.
Сёмин прокомментировал введение пяти замен в футболе на постоянной основе
  • РИА Новости

«Если чемпионат очень сложный, то это поможет ротации и сохранять физическое состояние игроков на протяжении всего сезона. Посмотрим, как с этим будут обращаться тренеры», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.

Ранее бывший судья Юрий Баскаков объяснил, почему ФИФА и УЕФА не согласятся сократить тайм до получаса чистого времени, как во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, начиная с сезона-2023/24.

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