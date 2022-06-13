Сёмин прокомментировал введение пяти замен в футболе на постоянной основе

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении принять на постоянной основе правила проведения пяти замен во время матчей.

«Если чемпионат очень сложный, то это поможет ротации и сохранять физическое состояние игроков на протяжении всего сезона. Посмотрим, как с этим будут обращаться тренеры», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.

Ранее бывший судья Юрий Баскаков объяснил, почему ФИФА и УЕФА не согласятся сократить тайм до получаса чистого времени, как во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, начиная с сезона-2023/24.