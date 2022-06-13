Губерниев — о словах Нортуга про россиян: у них зашкаливает уровень лицемерия

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Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова норвежского лыжника Эвена Нортуга о российских спортсменах.
Губерниев — о словах Нортуга про россиян: у них зашкаливает уровень лицемерия
  • РИА Новости

«Я хочу сказать, что у них зашкаливает уровень лицемерия: они могут в глаза говорить одно, а за глаза — другое. С отсутствием россиян у него появляется шанс пробиться в норвежскую основу, потому что он там не игрок основного состава, насколько я понимаю. Так что он тут ещё преследует корыстные интересы», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Губерниев призвал не обращать большого внимания на слова спортсмена, поскольку Нортуг не принимает никаких решений.

«От его хотелок ничего не меняется. Он не тот человек, на мнение которого нужно ориентироваться», — заключил он.

Нортуг накануне заявил, что не хочет видеть российских лыжников на международных стартах.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо вновь выступил за отстранение российских лыжников от международных стартов.

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