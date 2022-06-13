Борис Игнатьев: правило пяти замен в футболе повысит зрелищность игры

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал принятие на постоянной основе правила проведения пяти замен во время матчей.

«Не худший вариант, повышается динамика, возрастает зрелищность игры, футболисты не испытывают того физического и эмоционального давления. Это решение принято в интересах игры, её зрелищности, и помогает внести корректировки в составы или тактические построения тренерам», — цитирует Игнатьева ТАСС.

Он уверен, что правило пяти замен может придать уверенности игрокам. Футболисты перестанут рассматривать 90 минут как время, которое им обязательно нужно пробыть на футбольном поле.

«Я не вижу ни одного момента, чтобы игра от этого стала хуже», — сказал Игнатьев.

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Ранее бывший судья Юрий Баскаков объяснил, почему ФИФА и УЕФА не согласятся сократить тайм до получаса чистого времени, как во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, начиная с сезона-2023/24.