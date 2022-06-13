В «Зените» опровергли заявления, что киргизская Bigser Sport будет шить форму для клуба

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В петербургском «Зените» прокомментировали новость о том, что экипировку для футболистов команды будет шить компания из Киргизии.
В «Зените» опровергли заявления, что киргизская Bigser Sport будет шить форму для клуба
  • РИА Новости

«Представители клуба действительно находятся в Бишкеке с рабочим визитом, но речь вовсе не идёт об экипировке для «Зенита», — цитирует представителя пресс-службы команды «Чемпионат».

Уточняется, что у клуба есть дочерняя компания «Зенит Премьер Футбол», которая управляет крупнейшим спортивным магазином для профессионалов в Петербурге.

«Наши представители подписали пока что только соглашение о намерениях к сотрудничеству в рамках развития нашего экипировочного центра Footballstore», — рассказали в клубе.

СМИ сообщили, что «Зенит» и киргизская компания Bigser Sport подписали контракт на поставку профессиональной экипировки.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прояснил ситуацию с защитником Нуралы Алипом и голкипером Михаилом Кержаковым.

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