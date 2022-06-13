Елистратов — об избрании Кибалко в совет ISU: это хорошие новости

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов прокомментировал избрание Александра Кибалко в совет Международного союза конькобежцев (ISU).
Елистратов — об избрании Кибалко в совет ISU: это хорошие новости
  • РИА Новости

«Это хорошие новости, всё могло бы быть намного хуже, могли вообще федерацию не допустить. Как спортсмен могу сказать, что сделаю всё возможное, чтобы быть в форме, я тренируюсь в штатном режиме, не думаю, допустят или нет», — цитирует Елистратова ТАСС.

По его словам, Министерство спорта, Олимпийский комитет России (ОКР) и Союз конькобежцев России делают всё возможное, чтобы российские спортсмены как можно быстрее стали выступать на международных соревнованиях.

Выборы прошли на конгрессе ISU на Пхукете (Таиланд). Кибалко стал единственным представителем России в совете. 48-летний спортивный функционер является участником Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006 годов, а также победителем Кубка мира.

Ранее Елистратов ответил на вопрос, отразится ли повышение возрастного ценза на шорт-треке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить