Елистратов — об избрании Кибалко в совет ISU: это хорошие новости

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов прокомментировал избрание Александра Кибалко в совет Международного союза конькобежцев (ISU).

«Это хорошие новости, всё могло бы быть намного хуже, могли вообще федерацию не допустить. Как спортсмен могу сказать, что сделаю всё возможное, чтобы быть в форме, я тренируюсь в штатном режиме, не думаю, допустят или нет», — цитирует Елистратова ТАСС.

По его словам, Министерство спорта, Олимпийский комитет России (ОКР) и Союз конькобежцев России делают всё возможное, чтобы российские спортсмены как можно быстрее стали выступать на международных соревнованиях.

Выборы прошли на конгрессе ISU на Пхукете (Таиланд). Кибалко стал единственным представителем России в совете. 48-летний спортивный функционер является участником Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006 годов, а также победителем Кубка мира.

Ранее Елистратов ответил на вопрос, отразится ли повышение возрастного ценза на шорт-треке.