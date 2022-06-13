Правило пяти замен в футбольных матчах утвердили на постоянной основе

В Международном совете футбольных ассоциаций (IFAB) сообщили, что было принято решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

«IFAB получил поддержку от всего футбольного сообщества, чтобы этот пункт с пятью заменами был включён в правила игры на постоянной основе», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IFAB.

В мае 2020 года в европейских чемпионатах и международных турнирах из-за пандемии коронавируса было принято решение разрешить делать по ходу матча пять замен вместо трёх положенных.

Ранее бывший судья Юрий Баскаков объяснил, почему ФИФА и УЕФА не согласятся сократить тайм до получаса чистого времени, как во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, начиная с сезона-2023/24.