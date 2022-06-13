Семак высказался о контрактах «Зенита» с Кержаковым и Алипом
- РИА Новости
«Аренда Нуралы должна была быть продлена до конца года или сезона — надо этот вопрос уточнить. После заключительного матча сборной он получит 10-дневный мини-отпуск, поэтому к нам присоединится чуть позже», — цитирует Семака «Матч ТВ».
Он уточнил, что решение по Алипу должно было быть принято до 31 мая. Сейчас футболист находится в распоряжении сборной Казахстана.
«По Мише Кержакову — у него до конца месяца, насколько я понимаю, контракт. И дальше уже Александр Иванович Медведев будет разговаривать с Мишей по продлению сотрудничества», — сказал Семак.
«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22. 13 июня команда вышла из отпуска для подготовки к новому сезону.
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