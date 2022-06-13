Семак высказался о контрактах «Зенита» с Кержаковым и Алипом

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прояснил ситуацию с защитником Нуралы Алипом и голкипером Михаилом Кержаковым.
Семак высказался о контрактах «Зенита» с Кержаковым и Алипом
  • РИА Новости

«Аренда Нуралы должна была быть продлена до конца года или сезона — надо этот вопрос уточнить. После заключительного матча сборной он получит 10-дневный мини-отпуск, поэтому к нам присоединится чуть позже», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Он уточнил, что решение по Алипу должно было быть принято до 31 мая. Сейчас футболист находится в распоряжении сборной Казахстана.

«По Мише Кержакову — у него до конца месяца, насколько я понимаю, контракт. И дальше уже Александр Иванович Медведев будет разговаривать с Мишей по продлению сотрудничества», — сказал Семак.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22. 13 июня команда вышла из отпуска для подготовки к новому сезону.

Ранее Александр Мирзоян высказался о скандальной ситуации вокруг проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

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