Самедов: Миранчуку не стоит возвращаться в Россию

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказался о возможном возвращении хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в Россию.

«У Алексея ещё всё может получиться в Европе. Он хорошо зарекомендовал себя в Италии. Я думаю, ему не стоит возвращаться в Россию. Он сможет найти клуб, где будет получать достаточно игровой практики», — цитирует Самедова РБК.

26-летний полузащитник сборной России оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом.

Миранчук в сезоне-2021/22 в 25 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о желании «Аталанты» продать Миранчука.