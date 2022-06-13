Самедов: Миранчуку не стоит возвращаться в Россию

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказался о возможном возвращении хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в Россию.
Самедов: Миранчуку не стоит возвращаться в Россию
  • РИА Новости

«У Алексея ещё всё может получиться в Европе. Он хорошо зарекомендовал себя в Италии. Я думаю, ему не стоит возвращаться в Россию. Он сможет найти клуб, где будет получать достаточно игровой практики», — цитирует Самедова РБК.

26-летний полузащитник сборной России оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом.

Миранчук в сезоне-2021/22 в 25 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о желании «Аталанты» продать Миранчука.

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