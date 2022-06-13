Источник: Гончаренко и Галактионов претендуют на пост главного тренера «Шерифа»

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Белорус Виктор Гончаренко и россиянин Михаил Галактионов входят в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера молдавского «Шерифа».
Источник: Гончаренко и Галактионов претендуют на пост главного тренера «Шерифа»
  • РИА Новости

На вакантную должность претендуют Гончаренко и Галактионов, сообщил в своём Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Бывший главный тренер команды из Тирасполя Юрий Вернидуб подал в отставку по окончании сезона-2021/22.

45-летний Гончаренко работал главным тренером московского ЦСКА и «Краснодара». 38-летний Галактинов возглавляет молодёжную сборную России.

«Шериф» одержал победу в чемпионате Молдавии сезона-2021/22 и выступит в Лиге чемпионов.

Вернидуб стал главным тренером «Шерифа» в декабре 2020 года. Под руководством украинского специалиста клуб впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где набрал семь очков и расположился на третьем месте в таблице.

Ранее сообщалось, что в Молдавии высказались о возможном создании Открытой лиги пляжного футбола.

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