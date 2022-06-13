Ловчев: проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге — неизбежное зло

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) провести матч за Суперкубок России по футболу 2022 года с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Решение по Суперкубку — неизбежное зло. Зная отношения «Спартака» и «Зенита», нужно было назначать нейтральное поле. Не надо ничего из этого устраивать», — цитирует Ловчева Sport24.

По его мнению, руководство «Спартака» должно более серьёзно отстаивать позиции столичного клуба.

Матч состоится 9 июля. Решение о проведении Суперкубка в Санкт-Петербурге РФС принял 10 июня.

Для «Спартака» эта встреча станет пятой в истории Суперкубка России. В активе команды один трофей. «Зенит» в десятый раз поборется за престижный трофей. До этого команда из Санкт-Петербурга побеждала шесть раз.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный бойкот «Спартаком» матча за Суперкубок России.