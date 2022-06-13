Булыкин: в положении Миранчука я бы цеплялся именно за Европу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о желании «Аталанты» продать российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Я думаю, у него есть варианты в Европе, но он выберет Россию. В его положении я бы цеплялся именно за европейские клубы», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, 26-летнему россиянину предоставили достаточно возможностей, но он так и не смог зарекомендовать себя.

Полузащитник московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о желании «Аталанты» продать Миранчука.