Булыкин: в положении Миранчука я бы цеплялся именно за Европу

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о желании «Аталанты» продать российского полузащитника Алексея Миранчука.
Булыкин: в положении Миранчука я бы цеплялся именно за Европу
  • РИА Новости

«Я думаю, у него есть варианты в Европе, но он выберет Россию. В его положении я бы цеплялся именно за европейские клубы», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, 26-летнему россиянину предоставили достаточно возможностей, но он так и не смог зарекомендовать себя.

Полузащитник московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о желании «Аталанты» продать Миранчука.

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