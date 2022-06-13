Михалкин встретится с чемпионом WBO Джонсоном на «Уэмбли» в июле

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В Федерации бокса России сообщили, что Игорь Михалкин летом проведёт бой с обладателем чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжёлом весе британцем Каллумом Джонсоном.
Михалкин встретится с чемпионом WBO Джонсоном на «Уэмбли» в июле
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Поединок пройдёт 2 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сообщает пресс-служба ФБР.

На счету Михалкина 24 победы (11 нокаутом) при трёх поражениях.

У Джонсона 20 побед (14 нокаутом) при одном поражении.

37-летний боксёр из Иркутска в 2018 году в бое за полноценный чемпионский титул WBO уступил Сергею Ковалёву. В своём последнем поединке Михалкин в сентябре 2021 года проиграл французу Матьё Бодерлику.

Ранее российский боец Пётр Ян поздравил Валентину Шевченко с победой на турнире UFC.

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