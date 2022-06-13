Михалкин встретится с чемпионом WBO Джонсоном на «Уэмбли» в июле

В Федерации бокса России сообщили, что Игорь Михалкин летом проведёт бой с обладателем чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжёлом весе британцем Каллумом Джонсоном.

Gettyimages.ru