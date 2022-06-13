Чичерова пропустит Кубок России по лёгкой атлетике в Брянске

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова сообщила, что из-за проблем со здоровьем пропустит Кубок России по лёгкой атлетике 2022 года в Брянске в июле.
Чичерова пропустит Кубок России по лёгкой атлетике в Брянске
  • РИА Новости

«Меня по-прежнему беспокоит колено, по этой причине не удается полноценно выстроить тренировочный процесс. На Кубке России меня точно не будет. До чемпионата России в августе ещё есть время», — цитирует Чичерову ТАСС.

Она добавила, что ей было бы приятно выиграть первый в карьере титул победительницы Всероссийской спартакиады.

«Конечно, хотелось бы внести в послужной список и Спартакиаду, но, объективно оценивая ситуацию, для победы мне нужно будет очень сильно постараться», — сказала она.

ЧР-2022 пройдёт с 2 по 5 августа в Чебоксарах. Финал Спартакиады состоится в Челябинске с 25 по 28 августа.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергея Бубки, который потребовал от всех спортивных организаций соблюсти рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению россиян от соревнований.

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