Мележиков: Федун исполняет все финансовые обязательства в «Спартаке»
- РИА Новости
«Ожидаем в начале июля. Леонид Арнольдович вместе с другими акционерами все взятые на себя обязательства по предыдущему бюджету исполняют. Денежный поток всё равно не остановится», — цитирует Мележикова РИА Новости.
По информации СМИ, финансирование московского клуба на 2023 год составит около 8 млрд рублей. К 2024 году обновлённый бюджет сократится вдвое.
23 мая красно-белые приняли решение расформировать «Спартак-2» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей.
Ранее Мележиков высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.