Мележиков: Федун исполняет все финансовые обязательства в «Спартаке»

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о бюджете московского клуба на сезон-2022/23.
Мележиков: Федун исполняет все финансовые обязательства в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Ожидаем в начале июля. Леонид Арнольдович вместе с другими акционерами все взятые на себя обязательства по предыдущему бюджету исполняют. Денежный поток всё равно не остановится», — цитирует Мележикова РИА Новости.

По информации СМИ, финансирование московского клуба на 2023 год составит около 8 млрд рублей. К 2024 году обновлённый бюджет сократится вдвое.

23 мая красно-белые приняли решение расформировать «Спартак-2» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей.

Ранее Мележиков высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.

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