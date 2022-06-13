Дмитриева о сенсационном поражении Медведева: рейтинг ван Рейтховена обманчив

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала поражение второй ракетки мира Даниила Медведева от нидерландца Тима ван Рейтховена в финале турнира в Хертогенбосе.

«Рейтинг Рейтховена обманчив, так как он нестабильно принимает участие в крупных турнирах. Он очень неприятный соперник, особенно на травяных кортах. У него очень хорошая подача, сложная для приёма», — цитирует Дмитриеву «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что любая ошибка Даниила на своей подаче грозила ему проигрышем геймов, что и выходило в конечном итоге, а навязать борьбу во втором сете уже не удалось.

«Очень трудно на таких маленьких травяных турнирах, которые являются подготовительными к Уимблдону, находить стимул, чтобы заставлять себя играть на предельном уровне, потому что цели нет», — подчеркнула Дмитриева.

Медведев потерпел поражение от ван Рейтховена со счётом 1:6, 4:6. При этом занимающий 205-е место в мировом рейтинге нидерландец до этой недели не одержал ни одной победы в карьере на уровне АТР. Даниил же 13 июня вернёт себе звание первой ракетки мира.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что матч с Медведевым стал лучшим в теннисной карьере ван Рейтховена.