Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады из-за проблем со спиной 

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф сообщил, что британский пилот команды Льюис Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады из-за повреждения спины.

«Ему и вправду нехорошо, и сейчас нам нужно решение. На данном этапе он пострадал больше всех из пилотов. Не думаю, что это только проблема Льюиса. Очевидно, он страдает больше всех, но это влияет и на Джорджа Расселла и многих других», — приводит слова Вольфа издание GPFans.

До этого стало известно о проблемах семикратого чемпиона «Формулы-1» из-за выступления на Гран-при Азербайджана на болиде с эффектом дельфинирования. Он занял в гонке в Баку четвёртое место.

Гран-при Канады пройдёт с 17 по 19 июня.

Ранее сообщалось, что нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана.