Ольховский: матч с Медведевым стал лучшим в теннисной карьере ван Рейтховена

Короткая ссылка
Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении второй ракетки мира Даниила Медведева от нидерландца Тима ван Рейтховена в финале турнира в Хертогенбосе.
Ольховский: матч с Медведевым стал лучшим в теннисной карьере ван Рейтховена
  • Legion-Media

«Медведев показал не самый лучший теннис. В то же время голландец очень уверенно сыграл. Нельзя сказать, что это был матч жизни, это был лучший матч в теннисной карьере Тима ван Рейтховена», —

Он отметил, что для ван Рейтховена это великолепный результат, учитывая, что голландец выиграл у будущего первого номера рейтинга. При этом эксперт допустил, что у Даниила могло быть не всё хорошо с состоянием здоровья.

«Сложно судить со стороны. Хотелось бы поздравить Даню с номером один завтрашнего дня. Турниры ещё будут! Надеюсь, с хорошими результатами», — добавил Ольховский.

Медведев потерпел поражение от ван Рейтховена со счётом 1:6, 4:6. При этом занимающий 205-е место в мировом рейтинге нидерландец до этой недели не одержал ни одной победы в карьере на уровне АТР. Даниил же 13 июня вернёт себе звание первой ракетки мира.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Медведев ещё не пришёл в себя после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить