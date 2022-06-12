На создание Академии футбола в Севастополе потребуется 1 млрд рублей

Вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев сообщил, что на создание Академии футбола в городе потребуется более 1 млрд рублей.

«Для развития, полноценного движения с точки зрения профессионального футбола создание такой академии — это был бы значительный толчок с точки зрения развития массового спорта для детей. Место под эту академию есть. Проект тоже, соответственно, готов», — цитирует Михеева НТС.

Отмечается, что Академию планируют организовать на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь», а также необходимо отремонтировать арену одноимённого клуба. При этом ещё более 100 млн рублей нужно для приведения в порядок газона главной городской арены.

Ранее депутат Госдумы Борис Пайкин выразил мнение, что Российский футбольный союз (РФС) должен принять под свою эгиду крымские футбольные команды.