На создание Академии футбола в Севастополе потребуется 1 млрд рублей

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Вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев сообщил, что на создание Академии футбола в городе потребуется более 1 млрд рублей.
На создание Академии футбола в Севастополе потребуется 1 млрд рублей
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«Для развития, полноценного движения с точки зрения профессионального футбола создание такой академии — это был бы значительный толчок с точки зрения развития массового спорта для детей. Место под эту академию есть. Проект тоже, соответственно, готов», — цитирует Михеева НТС.

Отмечается, что Академию планируют организовать на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь», а также необходимо отремонтировать арену одноимённого клуба. При этом ещё более 100 млн рублей нужно для приведения в порядок газона главной городской арены.

Ранее депутат Госдумы Борис Пайкин выразил мнение, что Российский футбольный союз (РФС) должен принять под свою эгиду крымские футбольные команды.

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