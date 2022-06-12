Хоккеист «Вашингтона» Орлов рассказал о встрече с фигуристкой Загитовой
- РИА Новости
«Сфотографировался с Алиной Загитовой. Приятно видеть на хоккее спортсменов из других видов спорта, тем более таких, которые добились огромных успехов. Это дорогого стоит, что есть такие спортсмены в нашей стране», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».
Орлов и Загитова в качестве гостей посетили турнир по хоккею «3 на 3». Вице-президент ФХР Роман Ротенберг объявил о запуске в России полноценной хоккейной лиги для игры в таком формате.
Фигуристка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года.
Ранее Загитова обратилась к своим подписчикам с важным объявлением.