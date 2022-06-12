Хоккеист «Вашингтона» Орлов рассказал о встрече с фигуристкой Загитовой

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился эмоциями от встречи с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Хоккеист «Вашингтона» Орлов рассказал о встрече с фигуристкой Загитовой
  • РИА Новости

 «Сфотографировался с Алиной Загитовой. Приятно видеть на хоккее спортсменов из других видов спорта, тем более таких, которые добились огромных успехов. Это дорогого стоит, что есть такие спортсмены в нашей стране», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Орлов и Загитова в качестве гостей посетили турнир по хоккею «3 на 3». Вице-президент ФХР Роман Ротенберг объявил о запуске в России полноценной хоккейной лиги для игры в таком формате.

Фигуристка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года.

Ранее Загитова обратилась к своим подписчикам с важным объявлением.

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