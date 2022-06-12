Вокалистка группы IOWA готова спеть на стадионе в случае победы «Зенита» в Суперкубке
- РИА Новости
«Я бы хотела выступить на Суперкубке России в Петербурге. В случае победы «Зенита» готова спеть «Улыбайся», цитирует поп-исполнительницу «Спорт день за днём».
Она также отметила, что её впечатлило, как болельщики «Спартака» пели вместе с МакSим в «Лужниках» после победы в Кубке России.
«Я готова пойти ещё дальше и спеть вживую вместе с болельщиками «Зенита», — добавила Иванчикова.
Встреча состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов посоветовал супруге владельца «Спартака» Зареме Салиховой включить в гастрольный репертуар клуба песню «Руки Вверх!».