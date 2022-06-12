Бывший тренер «Ювентуса» Пирло возглавил турецкий клуб

Короткая ссылка
Итальянский специалист Андреа Пирло стал главным тренером команды «Фатих Карагюмрюк».
Бывший тренер «Ювентуса» Пирло возглавил турецкий клуб
  • AP

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.

42-летний специалист тренировал туринский «Ювентус» с 2020 по 2021 год. В качестве футболиста он выступал за клуб с 2011 по 2015 год. В общей сложности Пирло провёл за «Ювентус» 120 матчей, в которых забил 16 мячей.

В сезоне-2021/22 «Фатих Карагюмрюк» расположился на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Турции и набрал 57 очков. Выиграл чемпионат страны «Трабзонспор».

Ранее сообщалось, что бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро с большой долей вероятности станет главным тренером сборной Польши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить