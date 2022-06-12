Бывший тренер «Ювентуса» Пирло возглавил турецкий клуб

Итальянский специалист Андреа Пирло стал главным тренером команды «Фатих Карагюмрюк».

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.

42-летний специалист тренировал туринский «Ювентус» с 2020 по 2021 год. В качестве футболиста он выступал за клуб с 2011 по 2015 год. В общей сложности Пирло провёл за «Ювентус» 120 матчей, в которых забил 16 мячей.

В сезоне-2021/22 «Фатих Карагюмрюк» расположился на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Турции и набрал 57 очков. Выиграл чемпионат страны «Трабзонспор».

Ранее сообщалось, что бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро с большой долей вероятности станет главным тренером сборной Польши.