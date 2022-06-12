Сёмин призвал не заниматься спекуляцией перед Суперкубком

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение насчет позиции «Спартака», который не хочет проводить матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге.
Сёмин призвал не заниматься спекуляцией перед Суперкубком
  • РИА Новости

«Хватит заниматься спекуляциями. Вот увидите, «Спартак» приедет в Петербург, и Суперкубок пройдёт отлично. Всё будет на высшем уровне», — приводит слова Сёмина Sport24.

По его мнению, фаворитом в матче между командами является «Зенит». Он также подчеркнул, что место проведения встречи ни при чём.

Матч за Суперкубок пройдёт 9 июля на «Газпром Арене».

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный бойкот «Спартаком» матча за Суперкубок России.

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