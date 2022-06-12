В «Зените» подтвердили, что «Ростов» выкупил Щетинина

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что «Ростов» выкупил у санкт-петербургского клуба контракт полузащитника Кирилла Щетинина.
В «Зените» подтвердили, что «Ростов» выкупил Щетинина
  • РИА Новости

«Ростов» действительно выкупил у «Зенита» полузащитника Кирилла Щетинина», — цитирует Медведева «Чемпионат».

20-летний футболист присоединился к «Ростову» на правах аренды зимой 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах РПЛ и забил два мяча.

«Зенит» по итогам сезона-2021/22 выиграл чемпионство РПЛ. «Ростов» финишировал на девятой позиции в чемпионате России.

Ранее Владислав Радимов назвал Сергея Семака лучшим тренером в Российской премьер-лиге.

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