В «Зените» подтвердили, что «Ростов» выкупил Щетинина
- РИА Новости
«Ростов» действительно выкупил у «Зенита» полузащитника Кирилла Щетинина», — цитирует Медведева «Чемпионат».
20-летний футболист присоединился к «Ростову» на правах аренды зимой 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах РПЛ и забил два мяча.
«Зенит» по итогам сезона-2021/22 выиграл чемпионство РПЛ. «Ростов» финишировал на девятой позиции в чемпионате России.
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