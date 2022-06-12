Агент Рыбуса объяснил решение игрока перейти в «Спартак»

Агент польского защитника Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски прокомментировал переход своего клиента в «Спартак».

«У него двое детей и русская жена. Он живёт в России уже десять лет. Представьте, если бы Мацей вернулся в Польшу. Мы знаем об отношении поляков к России. Мацей остался в России, его семья в безопасности», — цитирует Пекарского Meczyki.

32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

До этого в России футболист с 2012 по 2016 год выступал за «Терек», а с 2017-го играл за «Локомотив». Его контракт с железнодорожниками истёк 31 мая 2022 года. Вместе с красно-зелёными он дважды выиграл Кубок России, один раз стал чемпионом страны и один раз — обладателем Суперкубка.

Ранее Рыбус заявил, что очень рад подписанию контракта со «Спартаком».