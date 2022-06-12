Кавазашвили высказался о возможном переходе Кутепова в «Торпедо»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Ильи Кутепова в «Торпедо».

«Не знаю, почему «Спартак» его отпустил. Это игрок, который умеет сегментировать оборону. «Торпедо» сейчас в хорошем экономическом состоянии. Если бы он хотел уехать на заработки, он бы нашёл другую команду. Но он домашний мальчик, который хочет остаться в Москве», — цитирует Кавазавшвили «Спорт-Экспресс».

Кутепов дебютировал за «Спартак» в 2012 году и с тех пор провёл за клуб 114 матчей, и отличился двумя забитыми мячами.

Напомним, что «Торпедо» по итогам сезона-2021/22 заняло первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и выступит в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Ранее в «Торпедо» прокомментировали информацию об интересе к Кутепову.