Кавазашвили высказался о возможном переходе Кутепова в «Торпедо»

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Ильи Кутепова в «Торпедо».
Кавазашвили высказался о возможном переходе Кутепова в «Торпедо»
  • РИА Новости

«Не знаю, почему «Спартак» его отпустил. Это игрок, который умеет сегментировать оборону. «Торпедо» сейчас в хорошем экономическом состоянии. Если бы он хотел уехать на заработки, он бы нашёл другую команду. Но он домашний мальчик, который хочет остаться в Москве», — цитирует Кавазавшвили «Спорт-Экспресс».

Кутепов дебютировал за «Спартак» в 2012 году и с тех пор провёл за клуб 114 матчей, и отличился двумя забитыми мячами.

Напомним, что «Торпедо» по итогам сезона-2021/22 заняло первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и выступит в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Ранее в «Торпедо» прокомментировали информацию об интересе к Кутепову.

 

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