Роднина: от результатов дела Валиевой зависит многое в нашем фигурном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала расследование допинг-истории Камилы Валиевой.

«Главное, чтобы без подтасовок и на совесть. Всё должно быть честно и прозрачно. От результатов этого расследования зависит многое в нашем фигурном катании», — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует завершить расследование по делу Валиевой до 8 августа.

Ранее в WADA допустили, что могут возникнуть сомнения в честности расследования дела Валиевой.