В «Торпедо» прокомментировали информацию об интересе к экс-защитнику «Спартака» Кутепову

Короткая ссылка
Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин отреагировал на новость об интересе клуба к экс-защитнику «Спартака» Илье Кутепову.
В «Торпедо» прокомментировали информацию об интересе к экс-защитнику «Спартака» Кутепову
  • РИА Новости

«Пока конкретики нет. Комментировать нечего», — цитирует Ляпина «Чемпионат».

Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл 114 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Напомним, что «Торпедо» в сезоне-2022/23 выступит в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Кутепов может продолжить карьеру в «Торпедо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить