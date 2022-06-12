В «Торпедо» прокомментировали информацию об интересе к экс-защитнику «Спартака» Кутепову

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин отреагировал на новость об интересе клуба к экс-защитнику «Спартака» Илье Кутепову.

«Пока конкретики нет. Комментировать нечего», — цитирует Ляпина «Чемпионат».

Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл 114 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Напомним, что «Торпедо» в сезоне-2022/23 выступит в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Кутепов может продолжить карьеру в «Торпедо».