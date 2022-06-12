В «Торпедо» прокомментировали информацию об интересе к экс-защитнику «Спартака» Кутепову
- РИА Новости
«Пока конкретики нет. Комментировать нечего», — цитирует Ляпина «Чемпионат».
Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл 114 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Напомним, что «Торпедо» в сезоне-2022/23 выступит в Российской премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что Кутепов может продолжить карьеру в «Торпедо».