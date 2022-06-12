Агент Бистровича сообщил, что будущее футболиста определится после сборов с ЦСКА

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Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристиана Бистровича, рассказал о будущем футболиста в московской команде.
Агент Бистровича сообщил, что будущее футболиста определится после сборов с ЦСКА
  • РИА Новости

«Завтра Кристиан вернётся в Москву. Он отправится на сборы с ЦСКА. Посмотрим, останется в команде на следующий сезон или нет. Скоро ситуация прояснится», — цитирует Вукмирицу Sport24.

В сезоне-2021/22 хорватский полузащитник провёл восемь матчей за ЦСКА, в которых забил два мяча, затем перешёл в аренду в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», где отметился тремя результативными передачами и одним забитым мячом в 20 матчах.

Ранее голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на информацию о том, что он не хочет видеть в московском клубе тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина.

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