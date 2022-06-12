Отец Василевского прокомментировал выход «Тампы» в финал плей-офф НХЛ

Отец вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский — старший высказал мнение, что атака «Тампы» в полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) была посильнее по именам, чем у «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мало того, что они два кубка подряд взяли, они ещё идут за третьим. Что касается игры Василевского в этой встрече, то противостояние с вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным было в интеллекте. Между ними всего год разницы, Шёстеркин более голодный, он это доказал, он молодец, но Андрей не дал себя обыграть», — приводит слова Василевского-старшего ТАСС.

По его мнению, «Тампа» умеет выжимать победу из последних возможностей, которые может использовать.

В шестом матче серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан высказался о Шестёркине.