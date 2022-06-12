Слуцкий — о легионерах в России: УЕФА до 30 июня обязан принять какое-то решение

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ситуации с легионерами в команде.

«Ситуация с Тальби и Абильгором? Пока нет никакой ясности. УЕФА до 30 июня обязан принять какое-то решение по легионерам», — цитирует Слуцкого сайт «Рубина».

«Рубин» занял по итогам прошедшего сезона 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вылетел в Футбольную национальную лигу. Несмотря на вылет, российский специалист продолжит тренировать клуб.

Ранее Слуцкий заявил, что «Рубин» подпишет ещё двух футболистов.