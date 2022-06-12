Шевченко — о победе над Сантос: оставила своё сердце в этом октагоне

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Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко победила бразильянку Тайлу Сантос на турнире UFC в Сингапуре.
Шевченко — о победе над Сантос: оставила своё сердце в этом октагоне
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«Каждый раз после боя ты находишь то, что нужно улучшить. И это то, что присуще мне, — чемпионское мышление. Я оставила всю себя здесь, оставила моё сердце в этом октагоне», — заявила после поединка Шевченко.

Валентина победила Сантос раздельным решением судей — 48:47, 47:48, 49:46.

Таким образом, Шевченко в седьмой раз провела защиту титула, что является рекордом среди женщин. До этого он принадлежал американке Ронде Роузи (шесть защит титула).

Ранее Пётр Ян поздравил Валентину Шевченко с защитой титула на турнире UFC 275.

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