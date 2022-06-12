Шевченко — о победе над Сантос: оставила своё сердце в этом октагоне
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«Каждый раз после боя ты находишь то, что нужно улучшить. И это то, что присуще мне, — чемпионское мышление. Я оставила всю себя здесь, оставила моё сердце в этом октагоне», — заявила после поединка Шевченко.
Валентина победила Сантос раздельным решением судей — 48:47, 47:48, 49:46.
Таким образом, Шевченко в седьмой раз провела защиту титула, что является рекордом среди женщин. До этого он принадлежал американке Ронде Роузи (шесть защит титула).
Ранее Пётр Ян поздравил Валентину Шевченко с защитой титула на турнире UFC 275.