Комбаров — о проведении Суперкубка в Петербурге: это несправедливо
- РИА Новости
«Спартак» поступает правильно. Почему они должны играть такую серьёзную игру в гостях? Это же несправедливо и бесчестно», — цитирует Комбарова «РБК Спорт».
РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи.
Ранее Властимил Петржела заявил, что поведение Заремы Салиховой взбесило руководство РФС.