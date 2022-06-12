Комбаров — о проведении Суперкубка в Петербурге: это несправедливо

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал проведение Суперкубка с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» поступает правильно. Почему они должны играть такую серьёзную игру в гостях? Это же несправедливо и бесчестно», — цитирует Комбарова «РБК Спорт».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи.

Ранее Властимил Петржела заявил, что поведение Заремы Салиховой взбесило руководство РФС.