Комбаров — о проведении Суперкубка в Петербурге: это несправедливо

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал проведение Суперкубка с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Комбаров — о проведении Суперкубка в Петербурге: это несправедливо
  • РИА Новости

«Спартак» поступает правильно. Почему они должны играть такую серьёзную игру в гостях? Это же несправедливо и бесчестно», — цитирует Комбарова «РБК Спорт».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи.

Ранее Властимил Петржела заявил, что поведение Заремы Салиховой взбесило руководство РФС.

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