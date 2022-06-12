Тарасова отреагировала на призыв Бубки отстранить Россию от всех соревнований

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергея Бубки, который потребовал от всех спортивных организаций соблюсти рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению россиян от соревнований.

«Сейчас у нас государства разные. У нас разные позиции. Конечно, это всё удивительно, потому что люди, которые представляют большой спорт, понимают, что это такое — отстранение. Они понимают, каким может быть предательство, унижение», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Она также назвала ужасной ситуацию с отстранением российских спортсменов и призналась, что не знает, почему это происходит.

«О таком даже не хочется думать, не хочется говорить. Не хочется верить, что те, за кого мы молились, кому мы желали победы, говорю о людях, которые представляют нашу сборную команду, могут что-то другое говорить. По-другому ощущать эту спортивную жизнь», — добавила Тарасова.

Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее глава НОК Украины Бубка призвал отстранить Россию от всех международных соревнований.