Тарасова отреагировала на призыв Бубки отстранить Россию от всех соревнований
«Сейчас у нас государства разные. У нас разные позиции. Конечно, это всё удивительно, потому что люди, которые представляют большой спорт, понимают, что это такое — отстранение. Они понимают, каким может быть предательство, унижение», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Она также назвала ужасной ситуацию с отстранением российских спортсменов и призналась, что не знает, почему это происходит.
«О таком даже не хочется думать, не хочется говорить. Не хочется верить, что те, за кого мы молились, кому мы желали победы, говорю о людях, которые представляют нашу сборную команду, могут что-то другое говорить. По-другому ощущать эту спортивную жизнь», — добавила Тарасова.
Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.
Ранее глава НОК Украины Бубка призвал отстранить Россию от всех международных соревнований.