Тер-Аванесов рассказал о проблемах при переходе из юношеского спорта во взрослый в лёгкой атлетике

Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов рассказал о проблемах в лёгкой атлетике при переходе с детского и юношеского уровня ко взрослым соревнованиям.

«Именно с детьми у нас всё нормально. На юношеских первенствах страны для ребят до 18 лет постоянно фиксируются рекорды по количеству участников. Бывало, по 800 человек приезжали, а ведь это самые лучшие, те, кто прошли отбор. Но потом их всех нужно удержать в спорте, и вот здесь возникают проблемы. Мы очень много спортсменов теряем при переходе из юношей в юниоры, а потом и молодёжь. До сборной они не доходят», — заявил Тер-Аванесов в интервью RT.

По его мнению, таким детям нужно уделять больше внимания и больше поддерживать их, так как именно они и будут будущим этого вида страны.

«Поэтому сейчас есть предложения проводить первенства страны для ребят более раннего возраста, не с 16 лет, как сейчас, а уже в 14—15. Кстати, здесь, на Неделе лёгкой атлетики, для этой возрастной категории соревнования были организованы, и это очень здорово. К нам даже белорусские дети приехали. До 15 лет они имеют право у нас выступать, а потом уже распространяется действие санкций из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics», — добавил специалист.

Ранее Тер-Аванесов оценил перспективы дочери и. о. главы ВФЛА Ирины Приваловой.