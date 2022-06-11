Журова призвала болельщиков заполнить трибуны на Всероссийской спартакиаде

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила о необходимости поддержать российских спортсменов на Всероссийской спартакиаде.

«Давайте представим, что спартакиада — это чемпионат мира. Будем поддерживать наших ребят, сопереживать им и ходить на трибуны. Сообщество болельщиков должно соединиться вместе со спортивным. И даже те виды спорта, которые были непопулярными, должны быть под вниманием фанатов. Мы должны показать всем, что у нас Спартакиада будет как в Советском Союзе, когда интерес к ней был выше, чем к ЧМ», — заявила Журова журналистам.

Спартакиада сильнейших 2022 года состоится с 20 по 29 августа в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Ранее заместитель министра спорта Алексей Морозов сообщил, что в России будет проведена спартакиада для сильнейших спортсменов страны в 2022 году.