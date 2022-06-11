Новак — о благотворительном баскетбольном матче: праздник добра, посвящённый детям

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Вице-премьер России Александр Новак поделился впечатлениями от участия в благотворительном баскетбольном матче, который состоялся в Москве в спорткомплексе «Мегаспорт».
Новак — о благотворительном баскетбольном матче: праздник добра, посвящённый детям
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«Сегодня юбилейный, десятый благотворительный матч фонда Гоши Куценко. Он посвящён детям Донецкой и Луганской народных республик. Мы здесь собрались, чтобы выразить слова поддержки через игру в баскетбол. На самом деле, это большой спортивный праздник добра, посвящённый детям. Ради них собрались политики, артисты, бизнесмены. Все участвующие хотят, чтобы дети, которые тоже тут присутствуют, спокойно росли и развивались», — заявил Новак журналистам.

Матч организован благотворительным фондом «Шаг вместе» при поддержке журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения». Попечительским советом фонда было принято решение провести матч под девизом «Помощь детям Донбасса».

Ранее Российский футбольный союз провёл благотворительный поединок с участием легенд мужской и женской сборных России в поддержку деятельности Санкт-Петербургского детского хосписа и развития паллиативной медицинской помощи детям и взрослым.

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