Керимов: «Коньяспор» вполне подошёл бы Дзюбе

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвир Керимов поделился мнением, какой клуб подходит бывшему нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Вообще «Коньяспор» вполне подошёл бы. Они как раз заняли третье место и ищут усиление под Лигу конференций. Плюс у них футбол впереди во многом сводится именно к навесам, хотя и в прессинге достаточно хороши», — цитирует Керимова «Чемпионат».

Он отметил, что в «Коньяспоре» привыкли играть на большого форварда и делать ставки на стандарты. По его словам, в «Галатасарае» скорее всего сменят тренера и не понятно, потребуется ли Дзюба новому наставнику команды.

9 июня стало известно, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее Керимов поделился мнением о возможном переходе Дзюбы в турецкий «Фенербахче».