Керимов: «Коньяспор» вполне подошёл бы Дзюбе

Короткая ссылка
Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвир Керимов поделился мнением, какой клуб подходит бывшему нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
Керимов: «Коньяспор» вполне подошёл бы Дзюбе
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Вообще «Коньяспор» вполне подошёл бы. Они как раз заняли третье место и ищут усиление под Лигу конференций. Плюс у них футбол впереди во многом сводится именно к навесам, хотя и в прессинге достаточно хороши», — цитирует Керимова «Чемпионат».

Он отметил, что в «Коньяспоре» привыкли играть на большого форварда и делать ставки на стандарты. По его словам, в «Галатасарае» скорее всего сменят тренера и не понятно, потребуется ли Дзюба новому наставнику команды.

9 июня стало известно, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее Керимов поделился мнением о возможном переходе Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить