Медведев высказался о победе над Ивашко в матче четвертьфинала турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над белорусом Ильёй Ивашко в матче 1/4 финала турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

«В начале первого сета у меня получалось не очень хорошо, но в конце концов нам обоим удалось найти свой ритм. Каждый раунд — это очки, и, чем выше ты забираешься, тем больше тебе нужно прибавлять», — цитирует Медведева ATP Tour.

10 июня россиянин одержал победу над Ивашко со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

В матче 1/2 финала российский теннисист встретится с французом Адрианом Маннарино.

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов потерпел поражение в четвертьфинальном матче турнира ATP 250 в Хертогенбосе.