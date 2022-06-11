Медведев высказался о победе над Ивашко в матче четвертьфинала турнира в Хертогенбосе

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над белорусом Ильёй Ивашко в матче 1/4 финала турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
Медведев высказался о победе над Ивашко в матче четвертьфинала турнира в Хертогенбосе
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

«В начале первого сета у меня получалось не очень хорошо, но в конце концов нам обоим удалось найти свой ритм. Каждый раунд — это очки, и, чем выше ты забираешься, тем больше тебе нужно прибавлять», — цитирует Медведева ATP Tour.

10 июня россиянин одержал победу над Ивашко со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

В матче 1/2 финала российский теннисист встретится с французом Адрианом Маннарино.

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов потерпел поражение в четвертьфинальном матче турнира ATP 250 в Хертогенбосе.

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