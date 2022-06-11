Керимов рассказал, как «Фенербахче» сможет приобрести Дзюбу

Короткая ссылка
Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвир Керимов поделился мнением о возможном переходе форварда сборной России Артёма Дзюбы в турецкий «Фенербахче».
Керимов рассказал, как «Фенербахче» сможет приобрести Дзюбу
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Команда находится в долгах. Это нормально для турецких топ-клубов — иметь задолженность в €250 млн. В Турции существует свой внутренний финансовый фейр-плей, по которому клубы отчитываются каждые полгода», — приводит слова Керимова «Чемпионат».

Он отметил, что поскольку турецкий клуб этой весной играл в еврокубках и продолжит в следующем сезоне, то у них есть возможность тратить деньги на игроков. Он подчеркнул, что, по слухам, «Фенербахче» может платить Дзюбе не официально, если не впишутся в фейр-плей.

9 июня стало известно, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее агент Александр Маньяков прокомментировал интерес турецких клубов к Дзюбе.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить