Керимов рассказал, как «Фенербахче» сможет приобрести Дзюбу

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвир Керимов поделился мнением о возможном переходе форварда сборной России Артёма Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

«Команда находится в долгах. Это нормально для турецких топ-клубов — иметь задолженность в €250 млн. В Турции существует свой внутренний финансовый фейр-плей, по которому клубы отчитываются каждые полгода», — приводит слова Керимова «Чемпионат».

Он отметил, что поскольку турецкий клуб этой весной играл в еврокубках и продолжит в следующем сезоне, то у них есть возможность тратить деньги на игроков. Он подчеркнул, что, по слухам, «Фенербахче» может платить Дзюбе не официально, если не впишутся в фейр-плей.

9 июня стало известно, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее агент Александр Маньяков прокомментировал интерес турецких клубов к Дзюбе.